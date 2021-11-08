Япония и США обсудили укрепление союзнических отношений

Помощник госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк провел в Токио встречу с главой департамента Северной Америки МИД Японии Кэйити Итикавой. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении МИД Японии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Это первый визит Критенбринка в Японию после назначения на этот пост в сентябре.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая японо-американское сотрудничество для укрепления союзнических отношений двух стран, и вопросы реализации принципа "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Критенбринк пробудет в Японии до 10 ноября, а затем направится в Сеул. Как ожидается, в Японии он проведет ряд встреч с высокопоставленными чиновниками, обсудит вопросы, связанные с усилением роли Китая в регионе, а также ракетными пусками Северной Кореи. Кроме того, в повестке переговоров будет и намеченный на ноябрь первый визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в США в качестве главы кабмина, а также подготовка переговоров в формате 2+2.