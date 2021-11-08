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В 56 школах будут проведены работы по капитальному ремонту и строительству

В 56 школах будут проведены работы по капитальному ремонту и строительству

В 2022 году  в 56 школах Армении будут проведены работы по ремонту, капитальному ремонту и строительству. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения проекта бюджета на 2022 год на совместном заседании постоянных комиссий НС заявила заместитель министра ОНКС РА Жанна Андреасян.

Касаясь строительства и капитального ремонта школ и дошкольных учреждений, Андреасян отметила, что весь объем работ будет выполнен не только за счет бюджета министерства.

«В настоящее время ведутся работы по строительству и ремонту около 77 детских садов. На следующий год у нас запланированы работы по строительству и ремонту в 56 школах. Это не включает программы сейсмической безопасности инфраструктур, реализуемые министерством  в рамках бюджета Министерства ТУИ в сотрудничестве с Азиатским банком развития», - сказала Андреасян.

Замминистра подчеркнула, что работа в этом направлении продолжается в рамках программ содействия ЕС.


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