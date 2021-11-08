Теракты во Франции стали обыденностью, заявила Ле Пен

Лидер партии "Национальное объединение", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен прокомментировала нападение на полицейских в Канне, по ее словам, террористические атаки в стране стали обыденным явлением, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на трех полицейских, сидевших в автомобиле. Он был ранен и находится в критическом состоянии. Один из стражей порядка также получил тяжелое ранение.

"У меня ощущение, что такие инциденты стали обыденными. Попытки нападения происходят регулярно во всей стране. Мы ничего не делаем для их предотвращения, а просто плывем по течению. Высылка радикализовавшихся элементов происходит недостаточно регулярно", - заявила она в эфире телеканала BFMTV.

По данным СМИ, нападавший произносил имя пророка Мухаммеда. В полиции не исключают террористический мотив нападения.