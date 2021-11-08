Будет прекращена подача газа административным районам Нор Норк, Норк Мараш и ряду сел Котайкской области

В целях проведения плановых работ с 09:00 9 ноября по 21:00 10 ноября будет прекращено газоснабжение по ряду адресов столицы и Котайкской области.

«Подача газа потребителей административного района Еревана Нор Норк (полностью), административного района Норк Мараш (полностью), прилегающих общественных объектов разного назначения, АГНКС Джрвежа, Дзорахпюра, Зовка, сел Вохджаберд, Гегадир, Ацаван, Гарни, Гохт, Гегард, Зар, Акунк, Котайк, Капутан, Атис, Зовашена, Нор Гюх, Маяковский, Катнахбюра, Арамуса, Камарис, Гегашен. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Газпром Армения».