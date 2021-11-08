Бюджет Министерства образования, науки, культуры и спорта в 2022 году увеличится на 27,4%

Министерство образования, науки, культуры и спорта в 2022 году планирует реализовать 21 программу, в которую включены 176 мероприятий.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по обсуждению проекта госбюджета на 2022 год сообщил министр финансов Армении Тигран Хачатрян.

«На запланировано общие расходы на 226 млрд 343 млн драмов, что на 48 млрд 694 млн драмов или на 27,4% больше, чем в 2021 году», - сказал Тигран Хачатрян.