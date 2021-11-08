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Даниэль Ортега побеждает на выборах президента Никарагуа

Даниэль Ортега побеждает на выборах президента Никарагуа

Действующий глава государства Даниэль Ортега побеждает на президентских выборах в Никарагуа, получив поддержку 74,99% избирателей. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила председатель Высшего избирательного совета Никарагуа Бренда Роча.

"После подсчета почти 50% бюллетеней 74,99% избирателей" отдали голоса за альянс во главе с партией власти "Сандинистским фронтом национального освобождения", сказала она.

Окончательные результаты выборов будут опубликованы до 26 ноября.


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