Четких договоренностей о сроках встречи Путина, Пашиняна и Алиева нет: Дмитрий Песков

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева готовится к проведению в формате видеоконференции, но четких договоренностей о сроках нет. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Агентство «РИА Новости», об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Поясню тему встречи Путина, Пашиняна и Алиева в формате видеоконференции. Мы действительно подтвердили, что работа по подготовке к такой встрече ведется, но хотели бы отметить, что нет четких договоренностей или взаимопонимания относительно того, когда такая видеоконференция может состояться. Эта работа продолжается», - сказал Дмитрий Песков.