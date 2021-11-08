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Четких договоренностей о сроках встречи Путина, Пашиняна и Алиева нет: Дмитрий Песков

Четких договоренностей о сроках встречи Путина, Пашиняна и Алиева нет: Дмитрий Песков

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева готовится к проведению в формате видеоконференции, но четких договоренностей о сроках нет. Как сообщает «Арменпресс»  со ссылкой на Агентство «РИА Новости», об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Поясню тему встречи Путина, Пашиняна и Алиева в формате видеоконференции. Мы действительно подтвердили, что работа по подготовке к такой встрече ведется, но хотели бы отметить, что нет четких договоренностей или взаимопонимания относительно того, когда такая видеоконференция может состояться. Эта работа продолжается», - сказал Дмитрий Песков.


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