Командующий ЦВО заявил о нарастании террористических угроз из Афганистана

Центральный военный округ (ЦВО) повышает боеготовность войск и оснащает их новыми образцами оружия на фоне нарастания террористических угроз из Афганистана, как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"Анализ военно-политической обстановки на Центрально-Азиатском направлении свидетельствует о нарастании террористических угроз из Афганистана. Исходя из этого, основные усилия в Центральном военном округе сосредоточены на повышении боеготовности войск, перевооружении на новые и модернизированные образцы военной техники, а также на апробации новых способов и форм ведения боевых действий", - сказал он после церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас Центр 2021".

"Произошла резкая, мгновенная деградация обстановки (в Афганистане - ИФ). Мы внепланово провели в Таджикистане более 20 учений как оперативного, так и тактического звена. Наиболее важные - это те, которые прошли у нас на полигонах "Харб-Майдон", "Момирак", "Самбули" и "Ляур". Венцом этой подготовки в Таджикистане явились международные учения "Взаимодействие-2021", мы этим учением не заверш