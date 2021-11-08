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На турнире «Grand Swiss» лучший результат из армянских шахматистов показал Габриэл Саркисян 

На турнире «Grand Swiss» лучший результат из армянских шахматистов показал Габриэл Саркисян 

Армянские шахматисты завершили выступления на Международном шахматном турнире «Grand Swiss».

Как передает «Арменпресс», лучший результат из армянских шахматистов показал член сборной Армении Габриэл Саркисян, который из 11 возможных набрал 7 очков. По 6,5 очков набрали Левон Аронян и Мануэл Петросян.

В женском турнире Анна Саркисян заняла 28-е место, а Элина Даниелян - 37-е.

Победителем мужского турнира стал представитель Франции Алиреза Фируджа, в женском турнире лучший результат показал шахматист из Китая Лей Тингдже.


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