На турнире «Grand Swiss» лучший результат из армянских шахматистов показал Габриэл Саркисян
13:14, 8 Ноябрь, 2021
Армянские шахматисты завершили выступления на Международном шахматном турнире «Grand Swiss».
Как передает «Арменпресс», лучший результат из армянских шахматистов показал член сборной Армении Габриэл Саркисян, который из 11 возможных набрал 7 очков. По 6,5 очков набрали Левон Аронян и Мануэл Петросян.
В женском турнире Анна Саркисян заняла 28-е место, а Элина Даниелян - 37-е.
Победителем мужского турнира стал представитель Франции Алиреза Фируджа, в женском турнире лучший результат показал шахматист из Китая Лей Тингдже.
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