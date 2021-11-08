Группировка армянских Вооруженных сил участвует в учениях ОДКБ в Татарстане

На полигоне Казанского высшего танкового командного училища начались совместные учения Коллективных миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2021». Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, учения продлятся до 12 ноября.

В учениях участвуют воинские подразделения Армении, России, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии и Киргизии.

Учения пройдут в два этапа. Коллективные миротворческие силы ОДКБ проработают вопросы, связанные с планированием и проведением миротворческих операций, совместных операций по организации и защите лагеря беженцев, сопровождения конвоев, перевозящих гуманитарные грузы. Завершатся учения стратегическим эпизодом блокады населенных пунктов со сценарием захвата незаконными войсками и их уничтожения.

Всего в учениях принимают участие более 1 700 военнослужащих, более чем 300 единиц вооружения, в том числе восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24.