Министр напомнила, что при наличии симптомов Covid-19 в поликлинике можно пройти бесплатное тестирование

При появлении симптомов Covid-19 в поликлинике можно пройти бесплатное тестирование.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС по здравоохранению и финансово-кредитным и бюджетным вопросам, при обсуждении проекта государственного бюджета на 2022 год, напомнила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян, отвечая на вопрос Артура Хачатряна депутата от фракции «Айастан».

«Хочу еще раз проинформировать вас, что при появлении симптомов, в поликлинике можно пройти бесплатное обследование, что делалось с самых первых же случаев эпидемии», - сказала министр.