В Армении за один день подтверждено 810 случаев заражения COVID-19, скончались 30 человек

По состоянию на 11:00 8 ноября в Армении всего подтверждено 321 243 случая заражения COVID-19, 282 866 из которых вылечились. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 30 340 пациентов. Всего проведено 2 миллиона 183 118 тестирований.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за последние сутки проведено 6 220 тестов. Подтверждено 810 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 1 916 заболевших, есть 30 летальных исходов.

Всего по причине Covid-19 - 6 700 летальных исходов. Случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни - 1 337.