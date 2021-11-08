Ваан Керобян объявил о начале земельной реформы

Министерство экономики инициировало реализацию одного из важнейших вопросов в области сельского хозяйства: повышение продуктивности земель, увеличение доходов фермерских хозяйств.

Как передает «Арменпресс», Ваан Керобян о начале земельной реформы объявил журналистам до начала Международной конференции «Формирование повестки земельных реформ в Армении. Вызовы неиспользования земель и возможности усиления сельскохозяйственного потенциала посредством улучшения фермерских структур».

«Фрагментация земель в Армении очень высока, средний сельский житель имеет по 4 земельных участка, общая площадь которых составляет 1,5 га, такая конфигурация не позволяет сельским жителям хорошо зарабатывать деньги и повышать уровень своей жизни. Задача состоит в объединении этих земель, чтобы увеличить коэффициент обработки с 50% до 80%, в результате чего сельскохозяйственные земли будут лучше обрабатываться, а жители села будут лучше зарабатывать», - сказал Керобян.

Говоря о механизмах земельной реформы, министр экономики отметил, что сегодняшняя конференция нацелена на уточнение списка механизмов, которые будут использоваться для реализации земельной реформы.

«Люди, которые не обрабатывают свою землю, будут подвергаться некоторому нажиму, но есть стимулы, которые позволят людям или компаниям соединять свои участки и проводить более масштабные сельскохозяйственные работы», - заключил Керобян.