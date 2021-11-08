Снизился средний возраст смертности от COVID-19: министр здравоохранения

Снизился средний возраст смертности от COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2022 год на совместном заседании постоянных комиссий НС по здравоохранению и финансово-кредитным и бюджетным вопросам заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

Есть случаи тяжелого хода заболевания и смертельных исходов и среди молодых людей.

«В прошлом году средний возраст смертности был выше, в этом году, к сожалению, он снизился. При предыдущих штаммах, среди молодых людей, не имеющих хронических заболеваний, почти не было осложнений и смертей. Но в этом году наблюдается резкое прогрессирование болезни и смертность в течение 1-2 дней», - сказала Аванесян.

По ее словам, эта тенденция наблюдается во всем мире вследствие мутации дельта штамма.