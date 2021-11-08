В Армении первым компонентом вакцины от Covid-19 привито около 30% взрослого населения

Около 30% взрослого населения Армении уже привито первым компонентом вакцины от Covid-19. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2022 год на совместном заседании постоянных комиссий НС по здравоохранению и финансово-кредитным и бюджетным вопросам сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

По состоянию на 7 ноября проведено 890 797 прививок. По словам министра, серьезных поствакцинационных осложнений в результате такой масштабной вакцинации не зарегистрировано. «Были случаи повышения температуры, определенных аллергических реакций, которые проходили и без медицинского вмешательства», - сказала Аванесян.

Министр еще раз подтвердила, что вакцины безопасны, эффективны и являются единственным способом предотвратить летальный исход.

«Количество граждан, получивших первый компонент, составляет 613 846 человек. Это почти 30% взрослого населения. Количество граждан, получивших второй компонент - 276 948 человек», - дополнила Анаит Аванесян.

Большая разница между первым и вторым компонентами связана с тем, что увеличение количества вакцинаций произошло в основном за последний месяц. Ежедневно, в среднем регистрируется по 18 - 19 000 прививок. Министр подчеркнула, что было бы хорошо, если бы эти показатели регистрировались не сейчас, а начиная с весны.