Бюджет Министерства здравоохранения Армении в 2021 г. был увеличен на 27 млрд драмов

Бюджет Министерства здравоохранения Армении в 2021 году был увеличен примерно на 27 млрд драмов, по сравнению с бюджетом, утвержденным в начале года. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2022 год на совместном заседании постоянных комиссий НС по здравоохранению и финансово-кредитным и бюджетным вопросам сообщил министр финансов РА Тигран Хачатрян.

«В госбюджете на 2022 год предусмотрено, что на программы, реализуемые Минздравом, должно быть потрачено около 120 млрд драмов против 114 млрд 500 млн драмов, утвержденных в 2021 году. Это на 4,7% больше утвержденного бюджета на 2021 год», - сказал министр.

Однако в течение этого года бюджет здравоохранения периодически пересматривался, и на борьбу с эпидемией выделялись дополнительные средства. «Если рассматривать скорректированный бюджет по состоянию на 8 ноября 2021 года, то это приблизительно 142,2 млрд драмов. Следовательно, за год мы увеличили бюджет почти на 27 млрд драмов. Из них 18 млрд драмов направлены на превентивные программы и меры по борьбе с эпидемией и на лечение и преодоление последствий», - сказал Хачатрян.

Он заверил, что в 2022 году во всех случаях, когда нужна будет дополнительная работа, будут приняты и соответствующие решения по ассигнованиям.