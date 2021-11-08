Спецпредставитель США по Афганистану отправляется в официальную поездку в Европу и Азию

Новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст отправляется в официальную поездку в Европу и Азию.

"Сегодня я отправляюсь в Европу и Азию, чтобы обсудить с союзниками и партнерами дальнейшие пути касательно Афганистана. Международное сообщество должно действовать вместе, чтобы быть эффективным", - написал Уэст у себя в Twitter в воскресенье. Дополнительных подробностей о своей поездке он не привел, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в Twitter сообщил, что первую остановку Уэст сделает в Брюсселе, где он "проведет консультации с союзниками и партнерами".

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов 20 октября сообщал, что Уэст, как ожидается, посетит Москву в ноябре. В Госдепе на просьбу ТАСС сообщить какие-либо подробности о предстоящей поездке Уэста, а также уточнить, планирует ли он в рамках этого турне посетить российскую столицу, пока не ответили.

На посту спецпредставителя США по Афганистану Уэст сменил Залмая Халилзада, об отставке которого стала известно в октябре.