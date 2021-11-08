Российские миротворцы передали жителям села Хнушинак в Арцахе около 2 тонн гуманитарной помощи

Военнослужащие российского миротворческого контингента, вместе с рядом благотворителей, передали малообеспеченным многодетным семьям села Хнушинак Арцаха около 2 тонн гуманитарной помощи. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Сегодня, при сотрудничестве с благотворительной Ассоциацией «Мерси», в селе Хнушинак прошла благотворительная акция, в которой участие приняли все ее жители. Многодетным семьям были переданы предметы домашнего обихода, газовые плиты, всем остальным жителям - одежда и обувь. В этом населенном пункте проживает 10 многодетных семей, в них 60 учеников с первого по четвертый класс. Все школьники села получили обувь», - рассказал Дмитрий Тусиди, представитель российского миротворческого контингента.

В рамках акции помощь получили около 1 000 жителей села.