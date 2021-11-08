“Новая книга” -35/21: Кроян, Сёнмез, Аджамян, Петросян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник “Арменпресс” знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Нарине Кроян: Белла, белладонна

Жительница Ванадзора 48-летняя Белла ухаживает за своей матерью - постельной больной. БОна бывший библиотекарь, но не работает уже три года. Она из-за продолжительной болезни матери, потери работы ведет жизнь пенсионера. Дни Беллы похожи один на другой. Утром - уход за матерью, потом - магазин, потом - кухня, вечером - сериалы.

«... сначала она пыталась получить что-то от своей жизни, иногда даже боролась за это. Но каждый раз ей казалось, что она теряет перышки из своих крыльев, в существование которой она все еще верил. Жизнь закончилась, когда мать оказалась в постели, началось умирание. Медленная смерть. Смерть забирала все ...

Беллу утешали лишь ее цветы белладонны. Они были красивы, но ядовиты. Она выращивала их, не понимая зачем ...

И вот однажды в многоквартирном доме появляется живая и подвижная девочка. Она спокойную жизнь Беллы переворачивает с головы на ноги, заставляя ее жить, оглянуться, задавать вопросы Google, слушать джаз и, даже случайно, раскрыть самую болезненную истину прошлого, которая очень расстроила Беллу. Книгу издал “Newmag”.

Переводная литература

Бурхан Сёнмез: Стамбул, Стамбул

Роман о людях, заключенных в тюремную камеру в Стамбуле после военного переворота 1980 года и их историях. Чтобы скоротать время, они рассказывают друг другу истории, реальные и вымышленные.

Роман, состоящий из десяти глав, написан как “Декамерон”, где каждую из десяти историй рассказывает один из заключенных. Придумывать и рассказывать истории становится единственным способом преодолевать все тяготы.

В романе очевиден контраст между двумя городами, двумя Стамбулами, двумя реальностями - на земле и под землей, и последняя, благодаря рассказам заключенных, временно становится более безопасным местом. Само название показывает зеркальное отображение двух городов, которые, независимо от того, насколько они противоположны, в какой-то момент истории становатся идунаковыми.

Перевод с турецкого: Арпи Атабекян. Книгу издал «Антарес».

Детская литература

Асмик Аджамян: Солнечный дождь

Этот красочно иллюстрированная книжка Асмик Аджамян - сборник детских стихов. Автор смотрит на окружающий мир глазами ребенка, и, казалось бы, обычные явления становятся ярче и прекраснее. Детские стихи написаны с вдохновением, они полны детской любви, веры и наивности, ожидания взаимной любви. Книга выпущена издательством «Edit Print».

Документальная литература

Вардан Петросян: Начало

Это две параллельные истории Вардана Петросяна - об аресте, заключении, суде и о днях самоизоляции, проведенных во Франции во время эпидемии. Юмор, грусть, философия, горькая реальность ․․․ и теплая, светлая любовь. Так автор представляет историю своего ареста, сравнивает ее с днями изоляции в мире. И если арест для автора стал поворотным моментом, началом новой духовной жизни заботы, то произойдет ли то же самое с человечеством после эпидемии? Книгу издал “Зангак”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.