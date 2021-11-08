Основной показатель распространения ковида в ФРГ впервые превысил 200 случаев на 100 тыс.

Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии впервые с начала пандемии превысил отметку в 200 случаев на 100 тыс. человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщил берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

По его информации, в понедельник данный показатель составил 201,1. Накануне он достигал значения 191,5, на прошлой неделе - 154,8. Предыдущий максимум был зафиксирован 22 декабря 2020 года. Тогда на 100 тыс. жителей приходилось 197,6 случаев инфицирования.