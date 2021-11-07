   Премьер-министр РА считает необоснованной повестку митинга оппозиции 8 ноября

29 Премьер-министр РА Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению, касаясь ожидаемого 8 ноября митинга оппозиции, который, по словам организаторов, призывает "отвергнуть тюркизацию Армении, отвергнуть деарменизацию Арцаха", считает, что эта повестка необоснованна.

«Это абсолютно безосновательная повестка дня, не имеющая ничего общего с реальностью. Что значит тюркизация? Многие из потенциальных участников того же митинга, когда они были у власти, имели намерение улучшить отношения с Турцией и предпринимали попытки. Что, в то время они продвигали повестку тюркизации? Развитие отношений с Турцией всегда было в повестке дня Армении. Что касается Нагорного Карабаха, мы четко изложили свою позицию. Мы представляем себе урегулирование нагорно-карабахского конфликта через сопредседателей Минской группы ОБСЕ с предложенным ими содержанием.

«Хочу напомнить, что после 9 ноября 2020 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором подтвердили необходимость немедленного возобновления переговорного процесса на основе известных принципов и элементов», - как передает Арменпресс, добавил премьер-министр.