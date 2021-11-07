Время в Ереване: 11:07:36,   8 Ноябрь

Нет, конечно, не было.  Пашинян – о заявлении Эрдогана по поводу дискуссии между ним и Алиевым

Нет, конечно, не было.  Пашинян – о заявлении Эрдогана по поводу дискуссии между ним и Алиевым

Общественность осведомлена о прямых контактах с Азербайджаном, остальное - это обмен посланиями, который происходит по различным каналам. 

Как  передает Арменпресс,   об этом премьер-министр заявил в интервью Общественному телевидению, комментируя заявление Эрдогана,   что между ним и  Алиевым было какое-то обсуждение.

"Нет, конечно, ничего не было, впрочем, о чем может идти речь? Вы знаете, что за это время мы принимали дипломатические миссии, также были известные контакты между официальными лицами Армении и Азербайджана, в частности, встреча министров иностранных дел в Нью-Йорке, есть трехсторонняя рабочая группа, которая проводит регулярные встречи.

Кроме того, иностранные дипломатические миссии прибывают в Ереван, Баку, привозят сообщения, увозят сообщения, разговор, как таковой, всегда был опосредованным, он всегда имеет место. Здесь нет никаких сюрпризов.  Общественности известны прямые контакты, которые имели место, остальное - обмен сообщениями, который происходит по разным каналам», - добавил Никол Пашинян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]