Нет, конечно, не было.  Пашинян – о заявлении Эрдогана по поводу дискуссии между ним и Алиевым

Общественность осведомлена о прямых контактах с Азербайджаном, остальное - это обмен посланиями, который происходит по различным каналам.

Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр заявил в интервью Общественному телевидению, комментируя заявление Эрдогана, что между ним и Алиевым было какое-то обсуждение.

"Нет, конечно, ничего не было, впрочем, о чем может идти речь? Вы знаете, что за это время мы принимали дипломатические миссии, также были известные контакты между официальными лицами Армении и Азербайджана, в частности, встреча министров иностранных дел в Нью-Йорке, есть трехсторонняя рабочая группа, которая проводит регулярные встречи.

Кроме того, иностранные дипломатические миссии прибывают в Ереван, Баку, привозят сообщения, увозят сообщения, разговор, как таковой, всегда был опосредованным, он всегда имеет место. Здесь нет никаких сюрпризов. Общественности известны прямые контакты, которые имели место, остальное - обмен сообщениями, который происходит по разным каналам», - добавил Никол Пашинян.