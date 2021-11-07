Надо наконец перейти к правовой базе 1920-1930-х годов․ Премьер-министр о демаркации и делимитации

Премьер-министр РА Никол Пашинян затронул вопрос о том, карты какого года должны стать основой для осуществления процесса демаркации и делимитации между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Арменпресс, в интервью Общественному телевидению премьер-министр подчеркнул, что сначала нужно понять, что мы подразумеваем под картой, потому что наблюдения показывают, что карты - это перепечатки.

«Смотрите, мы говорим карта 1985 года, карта 1980 года, карта 1975 года, карта 1973 года. Эти карты в основном перепечатываются, потому что по мере того, как бумага изнашивается, их время от времени перепечатывают. Важны юридические основания, на каких правовых основаниях произошла демаркация и делимитация границы между Советской Арменией и Советским Азербайджаном? И вообще, какова правовая основа демаркации и делимитации границ между Советской Арменией и Советским Азербайджаном? Потому что на карте отражается правовая основа», - сказал премьер-министр.

Он также подчеркнул, что все эти переизданные карты не идентичны. «Почему? Потому что во времена Советского Союза была такая традиция, и не только традиция, что, например, по случаю какой-то даты Коммунистической партии братские республики дарили друг другу территории. Причем это делалось на местном уровне. Например, такой-то регион жертвует столько-то гектаров пастбищ. Наше предварительное исследование показывает, что это происходило в основном по принципу взаимности. И теперь важно понять эти правовые основы. Под картой мы не подразумеваем какой-то чертеж, нанесенный на бумагу, мы подразумеваем его юридическое обоснование, потому что карта без юридического обоснования не имеет никакого значения», - сказал Пашинян.

На вопрос, если речь идет об административно-территориальных пожертвованиях в Советском Союзе, какие могут быть правовые основания, премьер-министр ответил: «Необходимо понимать, на каком правовом основании это происходило, насколько эти правовые основания имеют отношение к теме. Но в целом мы пришли к выводу, что все правовые основы - это те правовые основы, которые были согласованы между Азербайджаном и Арменией в 1920-1930-х годах. То есть, нам надо в конце концов прийти к этому. Здесь есть практическая проблема, чтобы договоренности, упомянутые в тексте, нашли отражение на картах, это и есть работа, которую необходимо проделать», - заключил Никол Пашинян.