Полагаю, с азербайджанской стороны есть препятствия. Пашинян о предстоящем визите сопредседателей

Премьер-министр РА Никол Пашинян полагает, что с азербайджанской стороны существуют какие-то препятствия в вопросе оттягивания визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.

Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр заявил в интервью Общественному телевидению, отвечая на вопрос, почему после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ о посещении региона визита так и не было.

Пашинян напомнил, что недавно в Армению прибыла делегация США, в составе которой был и американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер.

«И я поднял этот вопрос: почему визит до сих пор не состоялся. И он сказал, что они работают над реализацией визита. Думаю, да, прошло достаточно времени, это уже могло случиться. Я предполагаю, что с азербайджанской стороны есть какие-то препятствия», - сказал Пашинян.