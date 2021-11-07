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Полагаю, с азербайджанской стороны есть препятствия. Пашинян о предстоящем визите сопредседателей

Полагаю, с азербайджанской стороны есть препятствия. Пашинян о предстоящем визите сопредседателей

Премьер-министр РА Никол Пашинян полагает, что с азербайджанской стороны существуют какие-то препятствия в  вопросе оттягивания визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.

Как  передает Арменпресс, об этом премьер-министр заявил в интервью Общественному телевидению, отвечая на вопрос, почему  после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ о посещении региона визита так и не было. 

Пашинян напомнил, что недавно в Армению прибыла делегация  США, в составе которой был и американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер.

«И я поднял этот вопрос: почему визит до сих пор не состоялся. И он сказал, что они работают над реализацией визита. Думаю, да, прошло достаточно  времени, это уже могло случиться. Я предполагаю, что с азербайджанской стороны есть какие-то препятствия», - сказал Пашинян.

 


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