Какова позиция Армении по формату 3+3. Комментирует премьер-министр РА

Премьер-министр РА представил позицию правительства Армении относительно возможного формата регионального сотрудничества — 3+3.

Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр говорил в интервью Общественному телевидению.

«Наша позиция такова: возможный формат 3+3 не должен содержать в своей повестке дня те вопросы, которые мы уже обсуждаем в других форматах», - сказал Пашинян.