Какова позиция Армении по формату 3+3. Комментирует премьер-министр РА
19:21, 7 Ноябрь, 2021
Премьер-министр РА представил позицию правительства Армении относительно возможного формата регионального сотрудничества — 3+3.
Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр говорил в интервью Общественному телевидению.
«Наша позиция такова: возможный формат 3+3 не должен содержать в своей повестке дня те вопросы, которые мы уже обсуждаем в других форматах», - сказал Пашинян.
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