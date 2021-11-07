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Какова позиция Армении по формату 3+3. Комментирует премьер-министр РА

Какова позиция Армении по формату 3+3. Комментирует премьер-министр РА

Премьер-министр РА представил позицию правительства Армении относительно возможного формата регионального сотрудничества  —  3+3. 

Как  передает Арменпресс,   об этом премьер-министр говорил   в интервью Общественному телевидению.

«Наша позиция такова:  возможный формат 3+3 не должен содержать в своей повестке дня те вопросы, которые мы уже обсуждаем в других форматах», - сказал Пашинян.

 

 


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