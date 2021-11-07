На данный момент какой-либо договоренности о проведении встречи 9 ноября нет․  Пашинян

Премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что на данный момент нет какой-либо договоренности о встрече с президентами России и Азербайджана 9 ноября.

Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр заявил в интервью Общественному телевидению.

На вопрос, будет ли встреча 9 ноября, и если будет, то какова повестка дня, Никол Пашинян ответил: «Могу сказать, что на данный момент нет какой-либо договоренности о проведении встречи 9 ноября».

Премьер ответил также на вопрос, можем ли мы констатировать, что тема процессов вокруг коридора закрыта.

«Вы знаете, эта тема была закрыта 9 ноября 2020 года. Должен констатировать, что я очень высоко ценю опубличивание, открытость позиции Российской Федерации по этому вопросу, потому что, по большому счету, иной позиции у Российской Федерации никогда и не было», - сказал премьер-министр.