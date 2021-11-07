МИД РА решительно осуждает покушение на премьер-министра Ирака

Министерство иностранных дел Республики Армения решительно осудило покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми.

Как передает Арменпресс, заявление с решительным осуждением Министерство иностранных дел Республики Армения опубликовало в своем микроблоге в Twitter.

«Мы решительно осуждаем покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми.

Мы выражаем нашу поддержку и солидарность с усилиями дружественного Ирака в борьбе с терроризмом, региональной внутренней безопасностью и стабильностью», - говорится в заявлении МИД РА.

Прошлой ночью было совершено покушение против главы правительства Ирака – атака на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми с применением беспилотников. Аль-Казыми не пострадал, но несколько сотрудников службы безопасности премьер-министра в результате нападения получили ранения. Резиденции нанесен серьезный материальный ущерб. В доме выбиты окна, двери, повреждены элементы конструкции. После этого на всех въездах в «зеленую зону» были значительно усилены меры безопасности.

По данным МВД Ирака, в атаке участвовали три беспилотника, два из которых были повреждены, а третий появился у резиденции. Кроме того, атаке предшествовала ожесточенная перестрелка в центре столицы. Изначально сообщалось, что премьер-министр получил травму, но позже он написал в Twitter, что с ним все в порядке.