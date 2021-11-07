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Вследствие несоблюдения правил обращения с оружием, военнослужащий-срочник получил смертельное ранение

Вследствие несоблюдения правил обращения с оружием, военнослужащий-срочник получил смертельное ранение

7 ноября около 04:20 часов  на боевом опорном пункте N-й воинской части Министерства обороны Республики Армения, расположенной в северо-восточном направлении  Республики Армения, вследствие нарушения  правил обращения  с  оружием, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы, младший сержант Григор Саакович Варданян (2001 г/р).

Как сообщили Арменпресс в Министерстве обороны Республики Армения, в настоящее время ведется расследование с целью выяснения обстоятельств случившегося.

 


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