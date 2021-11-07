СМИ: на крыше дома премьера Ирака нашли неразорвавшийся снаряд, на него было совершено покушение с помощью БПЛА

Неразорвавшийся снаряд обнаружен в воскресенье на крыше резиденции премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в хорошо укрепленной "зеленой зоне" в центре Багдада. Как передает телеканал Sky News Arabia, саперы в настоящее время пытаются его обезвредить.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Минувшей ночью в Багдаде было совершено покушение на главу правительства с помощью заминированных беспилотников. Аль-Казыми не пострадал, ранения в результате атаки получили несколько сотрудников службы охраны премьера. Резиденции нанесен серьезный материальный ущерб - в здании выбиты окна, вылетели двери, повреждены конструкции. После этого на всех въездах в "зеленую зону" были значительно усилены меры безопасности.

Согласно заявлению МВД Ирака, которое приводит иракское информационное агентство INA, в атаке было задействовано три беспилотника, два из них были сбиты, третий попал в резиденцию. Кроме того, атаке предшествовала интенсивная перестрелка в центре столицы. Первоначально сообщалось, что премьер был ранен, однако позднее он написал в Twitter, что с ним все в порядке.

Слова поддержки и осуждения попытки покушения на премьер-министра Ирака выразили многие арабские и мировые лидеры.