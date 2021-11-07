В России выявили максимум заболевших ковидом за неделю

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России и смертность из-за нее установили на этой неделе очередные максимумы, сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС

В России за семь дней выявили 281 305 случаев заражения - на 3,4% больше, чем за аналогичный предыдущий период.

В субботу был установлен новый максимум по числу заразившихся коронавирусом за сутки - 41 335, а общее количество выявленных случаев за семь дней оказалось самым высоким пятый раз подряд.

Заболеваемость с учетом численности населения возросла с 26,6 до 27,5 случая в день на 100 тыс. человек.

Смертность из-за коронавирусной инфекции в России обновила максимум в седьмой раз подряд: с 1 по 7 ноября зарегистрировано 8 276 летальных исходов - на 4,2% больше, чем неделей ранее. В четверг в стране зафиксировали самое высокое число смертей за один день - 1 195.