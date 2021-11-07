В Армении ожидаются осадки, похолодает на 6-8 градусов

Днем 7 ноября, 8-9 ноября, ночью 10 ноября и 12 ноября в Армении осадков не ожидается. Во второй половине дня 10 ноября и 11 ноября в большинстве областей ожидаются осадки.

Ветер восточный, скорость 2-5 м / с.

10-12 ноября температура воздуха постепенно понизится на 6-10 градусов.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, днем 7 ноября, 8-9 ноября, 10 ноября ночью в Ереване осадков не ожидается. Осадки ожидаются во второй половине дня 10 ноября и 11 ноября.