Время в Ереване: 11:07:36,   7 Ноябрь

В Армении ожидаются осадки, похолодает на 6-8 градусов

В Армении ожидаются осадки, похолодает на 6-8 градусов

Днем 7 ноября, 8-9 ноября, ночью 10 ноября и 12 ноября в Армении осадков не ожидается. Во второй половине дня 10 ноября и 11 ноября в большинстве областей  ожидаются осадки.

Ветер восточный,   скорость 2-5 м / с. 

10-12 ноября температура воздуха постепенно понизится на 6-10 градусов.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, днем 7 ноября, 8-9 ноября, 10 ноября ночью в Ереване осадков не ожидается. Осадки ожидаются во второй половине дня 10 ноября и 11 ноября.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]