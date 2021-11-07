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Скончалась мать третьего президента Армении Сержа Саргсяна

Скончалась мать третьего президента Армении Сержа Саргсяна

7 ноября в Степанакерте в возрасте 92 лет скончалась Нора Вагановна Саргсян, мать третьего президента РА Сержа Саргсяна. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает страница офиса третьего президента РА в Facebook.

Согласно источнику, панихида состоится 8 ноября в 18:00 часов в церкви Святого Акопа в Степанакерте, а похороны —  9 ноября в 12:00 часов,  оттуда же. 

«Аппарат третьего президента РА выражает глубокие соболезнования президенту Саргсяну, его семье, родным и близким», - говорится в записи.


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