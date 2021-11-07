Covid-19: в Арцахе зарегистрирован 91 новый случай заражения и 1 случай смерти 

6 ноября в Арцахе проведено 265 тестирований, по результатам которых зарегистрирован 91 новый случай заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Арцах, на данный момент 144 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавируса. Врачи оценивают состояние 20 пациентов как крайне тяжелое, 90, в том числе и молодых - как тяжелое. Пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

«У нас 1 случай смерти: 93-летний мужчина умер от коронавируса», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в 2021 году в Арцахе на лабораторное выявление коронавируса было обследовано 18.289 граждан, у 2.622 из которых тесты дали положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше:

«Населению республики рекомендуется незамедлительно пройти вакцинацию от Covid-19, тем самым защитив здоровье – Ваше и Ваших близких.

Вакцинация против коронавирусной болезни (Covid-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях», - говорится в сообщении МЗ Арцахской Республики.