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Пожарные потушили пожар в Гюмри

Пожарные потушили пожар в Гюмри

7 ноября в 00:55 часов  Ширакское областное управление Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Коминтерна в Гюмри вспыхнул пожар, необходима  помощь спасателей.   

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Согласно источнику, выяснилось, что пожар вспыхнул на крышах двух гаражей возле одного из домов во 2-м ряду улицы Коминтерна. 

Пожар локализован в 01:23 часов и потушен в 02:30 часов. 

Сгорели деревянные элементы крыш двух гаражей (около 75 кв/м) и бытовые предметы.

 

 

 

 


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