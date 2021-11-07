Пожарные потушили пожар в Гюмри

7 ноября в 00:55 часов Ширакское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Коминтерна в Гюмри вспыхнул пожар, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, выяснилось, что пожар вспыхнул на крышах двух гаражей возле одного из домов во 2-м ряду улицы Коминтерна.

Пожар локализован в 01:23 часов и потушен в 02:30 часов.

Сгорели деревянные элементы крыш двух гаражей (около 75 кв/м) и бытовые предметы.