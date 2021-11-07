ДТП на трассе Иджеван-Ноемберян: водитель упавшей в ущелье машины госпитализирован

7 ноября в 12:19 часов в Тавушское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило сообщение о том, что на 5-м километре трассы Иджеван-Ноемберян произошло ДТП. Есть жертвы, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС.

«Выяснилось, что на 5-м км трассы Иджеван-Ноемберян машина Mitcubishi (водитель Г. Г, 1973 г.р.) выехала с проезжей части и скатилась в ущелье на 30 метров», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, спасатели отключили электроэнергию в автомобиле, закрыли вентиль газового баллона, вывели водителя из машины и подвели его к машине скорой помощи. Пострадавший был госпитализирован в Иджеванский медицинский центр, где врачи оценили его состояние как удовлетворительное.