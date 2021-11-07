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ДТП на трассе Иджеван-Ноемберян: водитель упавшей в ущелье машины госпитализирован

ДТП на трассе Иджеван-Ноемберян: водитель упавшей в ущелье машины госпитализирован

7 ноября в 12:19 часов в Тавушское областное управление Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило сообщение о том, что на 5-м километре трассы Иджеван-Ноемберян произошло ДТП. Есть жертвы, необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на  место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС.

«Выяснилось, что на 5-м км трассы Иджеван-Ноемберян машина Mitcubishi  (водитель Г. Г, 1973 г.р.) выехала с проезжей части и скатилась в ущелье на 30 метров», - говорится в сообщении.   

Согласно источнику, спасатели отключили электроэнергию в автомобиле, закрыли вентиль газового баллона, вывели водителя из машины и подвели его   к машине скорой помощи. Пострадавший был госпитализирован в Иджеванский медицинский центр, где врачи оценили его состояние как удовлетворительное.


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