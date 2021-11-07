Covid-19: в Армении подтверждено 1417 новых случаев, 1802 человека выздоровели

По состоянию на 11:00часов 7 ноября, в Армении подтверждено 1417 новых случаев Covid-19, за один день проведено 8987 тестирований, выздоровели 1802 пациента, зарегистрировано 42 случая смерти.

Как передает Арменпресс, по сообщению Министерства здравоохранения Республики Армения, всего подтверждено 320 433 случая заболевания коронавирусом, из которых 280 950 случая выздоровления. 31 481 пациент в настоящее время еще проходит лечение.

Всего зарегистрировано 6670 случаев смерти от коронавируса. Общее количество смертных случаев инфицированных пацентов от других болезней - 1332 человека.

Всего было проведено 2176898 тестов.