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Главы МИД России и Ирана затронули ситуацию на Южном Кавказе

Главы МИД России и Ирана затронули ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиян обсудили перспективы возобновления переговоров по ядерной сделке в Вене, а также ситуацию на Южном Кавказе. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МИД России.

Переговоры в Вене о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отмене американских санкций  возобновятся 29 ноября. В МИД России сообщили, что телефонный разговор состоялся 6 ноября по инициативе иранской стороны.

Кроме того, по сообщению российского МИД, министры затронули тему предстоящего визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и вокруг него и положение дел на Южном Кавказе.

 


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