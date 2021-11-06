В фокусе предстоящего процесса вакцинации будут люди пожилые и с хроническими болезнями. Министр

Во Дворце культуры Шарля Азнавура в Ванадзоре многолюдно, день вакцинации проходит довольно активно. При этом в 4 пунктах вакцинации одновременно прошли вакцинацию более 6 десятков человек, зарегистрировано около 300 человек.

Как передает Арменпресс, на мероприятии присутствуют министр здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян, губернатор Лори Арам Хачатрян, специалисты в области здравоохранения, которые следят за процессом вакцинации.

Анаит Аванесян отметила, что подобные общественные инициативы имеют большое значение, и количество вакцинирующихся увеличивается день ото дня.

«Число вакцинированных растет день ото дня. Мы должны сделать все возможное, чтобы успеть вакцинировать как можно больше граждан и как можно раньше. Целевой группой работы в ближайшие недели станут 65-летние граждане, люди, страдающие хроническими заболеваниями. Я призываю наших бабушек и дедушек, пожалуйста, не ждите, сделайте прививки», - сказала Анаит Аванесян.

Акция «Сделаем прививки» проводится в разных городах Армении, и в ближайшее время она будет продолжена. 7 ноября в 11:00 в ереванском спорткомплексе Hills состоится «День вакцинации» по инициативе Министерства здравоохранения РА, совместно с Министерством образования, науки, культуры, спорта РА, мэрии Еревана и Общества Красного Креста Армении. Целью мероприятия является поощрение процесса вакцинации, повышение информированности общественности о возможности вакцинации.

7 ноября мобильные пункты вакцинации в столице не будут работать, весь процесс вакцинации будет проходить в спорткомплексе Hills. Акция вакцинации ранее проводилась в Ереване. Аналогичное мероприятие прошло в Гюмри. В Армениидоступны вакцины Sputnik V, CoronaVac (только 2-я доза), AstraZeneсa,Sinopharm, Moderna.