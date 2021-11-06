Минюст Грузии посоветовал провести судебный процесс по делу Саакашвили в тюрьме
Министерство юстиции Грузии,из соображений безопасности,предложило провести судебное разбирательство по делу арестованного бывшего президента Михаила Саакашвилипровести в 12-м пенитенциарном учреждении, где заключен Саакашвили, а не в здании суда.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
«В интересах его безопасности мы должны обеспечить его защиту, а также поддерживать закон и порядок», - сказал министр юстиции Рати Брегадзе.
Судебное заседание назначено на 10 ноября. Будут рассмотрены вопросы разгона митинга оппозиции 7 ноября 2007 года неадекватно грубой силой, а также приватизации компании Imedi.
Саакашвили был арестован в Грузии 1 октября. Он находится в тюрьме Рустави, где объявил голодовку, называя себя политическим заключенным.
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