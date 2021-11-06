В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда

В Германии, в одном из поездов компании Intercity Express, 27-летний мужчина-арабс ножом напал на пассажиров поезда.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Bild.

Поезд был остановлен, на месте происшествия полиция пытается выяснить причины случившегося.

Сообщается, что мужчина находился в неадекватном состоянии, не исключено, что у него было психическое расстройство.

В настоящее время полиция исключает версию терроризма.

Двое пострадавших получили серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает.