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За сутки в Грузии от коронавируса умерли 68 человек

За сутки в Грузии от коронавируса умерли 68 человек

По состоянию на 6 ноября в Грузии зарегистрировано 5240 новых случаев заражения коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 748 тысяч 751 человек.

В Грузии за последние сутки от коронавируса вылечилисьеще 2235 пациентов. Болезнь в стране унесла жизни 68 человек, общее количество смертей - 10368 человек.


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