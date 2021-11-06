За сутки в Грузии от коронавируса умерли 68 человек
15:00, 6 Ноябрь, 2021
По состоянию на 6 ноября в Грузии зарегистрировано 5240 новых случаев заражения коронавирусом.
Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 748 тысяч 751 человек.
В Грузии за последние сутки от коронавируса вылечилисьеще 2235 пациентов. Болезнь в стране унесла жизни 68 человек, общее количество смертей - 10368 человек.
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