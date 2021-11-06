Covid-19: от болезни в мире скончались более 5 млн 56 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 249 млн 982 тысяч 783, 5 млн 56 тысяч 543 человека умерли, 226 млн в 296 тысяч 12 выздоровели.

Как передает Арменпресс, США по-прежнему остаются на первом месте по количеству заболевших. На сегодняшний день в США зарегистрировано 47 280 449 случаев заражения вирусом, и 37 269 509 человек выздоровели. Covid-19 отнял жизни у 774 673 человека в США.

Со статистикой 34 млн 344 тыс 87 случаев Индия снова оказалась на втором месте, где на сегодняшний день от вируса умерли 460 тыс 268 человек, выздоровели 33 млн 728 тысяч 923 человека.

На третьем месте по количеству заболевших - Бразилия. Здесь зарегистрировано 21 млн 862 тысячи 458 случаев. В Бразилии на сегодняшний день от Covid-19 умерли 609 112 человек, выздоровели 21 млн 54 тысячи 660 человек.

Количество зарегистрированных случаев заболевания в Грузии превысило 748750 человек, из которых 10 368 умерли, 684 154 гражданина выздоровели.

В Иране на сегодняшний день зарегистрировано 5 973 457 случаев заражения вирусом, 127 053 человека умерли и 5 574 246 человек выздоровели. Число случаев Covid-19 в Турции превысило 8 млн 178 тысяч 900, из которых 71 тысяча 724 умерли и 7 миллионов 649 тысяч 568 выздоровели.