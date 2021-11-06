Представители нотариальных палат России и Беларуси посетили мемориал Геноцида армян
14:10, 6 Ноябрь, 2021
Представители нотариальных палат Российской Федерации и Беларуси, прибывшие в Армению с рабочим визитом, 5 ноября посетили Мемориал Геноцида армян.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Музей-институт Геноцида армян.
Гостей приветствовала заместитель директора по научной работе Музея-института Геноцида армян Эдита Гзоян. Историю создания мемориала рассказала экскурсовод музея Геноцида армян Лусине Тунян.
Прибывшие в Армению гости возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память невинных жертв Геноцида армян. Также они посетили Музей Геноцида армян, ознакомились с постоянной и временными экспозициями.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен