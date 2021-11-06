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Американская компания Apple наняла бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, команда которого занималась созданием автомоб

Американская компания Apple наняла бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, команда которого занималась созданием автомоб

Количество подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 41.335 за одни сутки, что является новым максимумом с начала эпидемии. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

 Число инфицированных достигло 8 млн 755 тыс 930 человек. 

За сутки умерли 1188 человек, общее количество скончавшихся - 245 635 человек.


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