Американская компания Apple наняла бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, команда которого занималась созданием автомоб
Количество подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 41.335 за одни сутки, что является новым максимумом с начала эпидемии.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.
Число инфицированных достигло 8 млн 755 тыс 930 человек.
За сутки умерли 1188 человек, общее количество скончавшихся - 245 635 человек.
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