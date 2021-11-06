Китай - одно из основных экспортных направлений Армении. Министр видит нереализованные возможности

Китай является одним из основных экспортных направлений Армении, экспорт товаров составляет 300 млн долларов, но министр экономики РА Ваан Керобян все еще видит большие неиспользованные возможности.

Как передает Арменпресс, Керобян сказал об этом на проходящем 6 ноября в Ереване круглом столе на тему "Как успешно экспортировать в Китай".

Министр представил информацию об объемах экспорта товаров из Армении за 9 месяцев 2021 года - он увеличился на 17,2%, а без учета сырьевых товаров - на 27,5%.

Наибольший объем экспортируемых товаров это медный концентрат - 578 млн долларов, за ним следуют: сигареты - 162 млн долларов, коньяк и другие спиртные напитки - 158 млн долларов, металлическое литье - 120 млн долларов. Основными товарами, экспортируемыми из Армении, являются основанные на ресурсах товары - 1,270 млн долларов или 60%, низкотехнологичные товары - 225 млн долларов или 10,5%, среднетехнологичные товары - 9,3%, затем - высокотехнологичные товары.

«Наши основные направления экспорта: Российская Федерация - 550 млндолларов, Китай - 300 млндолларов, Швейцария - 237 млн долларов, страны ЕС - 500 млн долларов, Ирак - 115 млн долларов. Товары, экспортируемые в Китай, почти полностью состоят из горнорудных продуктов», - сказал министр.

Однако он отметил, что экспорт услуг в Китай очень невелик. В этом отношении он посчитал компанию Digital Pomegranate исключением в этом контексте, поскольку большинство его клиентов - китайские компании.

«Очевидно, есть и большие неиспользованные возможности. Правительство Армении и Министерство экономики планируют изменить структуру экспорта и диверсифицировать направления в ближайшие пять лет. Сейчас мы пересматриваем нашу экспортную политику, в которой мы сместим акцент на экспорт сложных товаров с высоким потенциалом роста. В этом смысле мы сосредоточим внимание на компаниях, которые имеют инновационное направление, большой потенциал роста, ставят большие цели», - сказал Керобян.