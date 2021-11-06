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Переизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вступил в должность

Переизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вступил в должность

Шавкат Мирзиёев, избранный президентом Узбекистана во второй раз, вступил в должность 6 ноября. 

Как  передает Арменпресс, церемония инаугурации президента прошла в Сенате.

Шавкат Мирзиёев принес присягу, положив руку на Конституцию страны и Коран, поклявшись служить народу Узбекистана. 

На президентских выборах Мирзиёев получил 80,12 процента голосов.

 


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