Переизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вступил в должность

Шавкат Мирзиёев, избранный президентом Узбекистана во второй раз, вступил в должность 6 ноября.

Как передает Арменпресс, церемония инаугурации президента прошла в Сенате.

Шавкат Мирзиёев принес присягу, положив руку на Конституцию страны и Коран, поклявшись служить народу Узбекистана.

На президентских выборах Мирзиёев получил 80,12 процента голосов.