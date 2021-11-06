COVID-19: вАрцахе зарегистрирован 121 новый случай

5 ноября в Республике Арцах проведен 341 анализ, по результатам которых зарегистрирован 121 новый случай заболевания коронавирусом.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что 144 инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавируса. Врачи оценивают состояние 20 пациентов как крайне тяжелое, 101 пациента, в их числе и молодых людей - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

Для проведения лабораторного выявления коронавируса в Арцахе в 2021 году всего было обследовано 18024 гражданина, у 2531 из них зарегистрирован положительный результат тестирования.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.