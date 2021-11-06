Для России и Армении открываются дополнительные перспективы реализации артерии «Север-Юг». Заявление МИД РФ

Россия не претендует на исключительное право общения с Арменией или Азербайджаном.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД России к годовщине подписания Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года.

"Российская сторона не претендует на монополию в общении с Арменией и Азербайджаном, хотя нас и связывают с этими странами и народами долгая и тесная дружба, масштабное партнерство по всем азимутам, - говорится в документе. - Мы выступаем за эффективное использование имеющегося потенциала международного сообщества при адекватном учете изменившихся региональных реалий", - говорится в документе.

В МИД привлекли внимание на то, что через год после принятия трехстороннего заявления можно уверенно опровергнуть сообщения в социальных сетях и интернет-ресурсах о том, что «миротворческие усилия России были направлены на отделение Нагорного Карабаха, передачу его Азербайджану, и превращению Армении в «протекторат». «Подобные заявления носят популистский характер, отрабатывают вполне очевидный внешний заказ и не имеют ничего общего с действительностью», - заявили в российском МИД.

В ведомстве отметили, что инициированные Москвой трехсторонние документы и механизмы не навязывались сторонам, а опирались на выверенный баланс интересов, предусматривали крайне уважительное отношение к суверенитету и интересам Баку и Еревана. "Ряд наших инициатив не удалось согласовать, и это нормально. Зато уже затвержденное согласие, что называется, выстрадано и эффективно реализуется на практике», - говорится в заявлении.

Россия готова оказать содействие в начале переговоров по армяно-азербайджанской границе для дальнейшего демаркации.

"В заявлении от 9 ноября 2020 года зафиксировано важное положение - разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе. <...> Считаем, что долгосрочным решением проблемы является запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской госграницы с ее последующей демаркацией. Россия готова оказывать необходимое консультативное содействие, предоставлять по запросу сторон нужный картографический материал, делиться богатым демаркационным опытом с другими странами", - заявили в МИД России.

Было подчеркнуто, что российские пограничники присутствуют на наиболее проблемных участках границы для предотвращения и пресечения конфликтных ситуаций и урегулирования инцидентов, указали в МИД РФ. В круглосуточном режиме организована работа контактных лиц пограничных ведомств России, Азербайджана и Армении по взаимному обмену актуальной информацией. Одним из ключевых элементов совместной работы по нормализации азербайджано-армянских отношений, равно как и общей обстановки на Южном Кавказе, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, стала работа трехсторонней рабочей группы (ТРГ).

В МИД РФ также подчеркнули, что Москва настроена продолжать энергичную работу по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия - США - Франция). "Уверены, что потенциал этого общепризнанного формата далеко не исчерпан. Свидетельство тому - первая с ноября 2020 года встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении под эгидой сопредседателей МГ "на полях" 76-й сессии ГА ООН 23 сентября в Нью-Йорке. Повестка дня встречи включала насущные гуманитарные и социально-экономические вопросы. В планах сопредседателей - посещение региона и продолжение контактов в формате 3+2», - говорится в сообщении.

По итогам восьми заседаний ТРГ под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, напомнили в МИД РФ, был представлен доклад с описанием конкретных железнодорожных и автомобильных маршрутов для восстановления сообщения между Арменией и Азербайджаном с выходом на транспортные коммуникации соседних стран, что повысит транзитную привлекательность региона и привлечет дополнительные инвестиции. Для России и Армении в связи с этим появляются дополнительные перспективы реализации международной артерии "Север - Юг".

"Немаловажно, особенно в свете муссируемой в СМИ ситуации вокруг так называемого Зангезурского коридора, что все участники ТРГ договорились о том, что все разблокируемые и вновь создаваемые транспортные маршруты будут функционировать на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государств, по территории которых они проходят", - говорится в заявлении МИД России.