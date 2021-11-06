Европейские индексы выросли - 05-11-21
МОСКВА, 6 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.15% и составил 16054.36 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.76% и составил 7040.79 пункта, британский FTSE вырос на 0.33% и составил 7303.96 пункта, а российский RTSI вырос на 1.17% и составил 1848.10 пункта.
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