Цены на цветные металлы - 05-11-21

ЛОНДОН, 6 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 5.40% и составила 2522.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.46% и составила 9430.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.69% и составила 2361.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.16% и составила 19225.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.27% и составила 37000.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 3.70% и составила 3179.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 1.71% и составила 59500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.